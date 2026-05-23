Uruguay, CdM 2026 : Marcelo Bielsa écarte une star pour des raisons extra-sportives

C’est une information qui enflamme un peu la presse uruguayenne ces dernières heures. Alors que Marcelo Bielsa a confirmé qu’il quittera la Celeste après la Coupe du monde cet été, l’annonce de sa liste est très attendue. Et l’ancien coach de l’OM a fait un choix fort. Selon plusieurs sources locales, le coach de 70 ans a décidé de se passer de son joueur Nahitan Nández.

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Le milieu d’Al-Qadsiah, auteur d’une saison XXL en Saudi Pro League avec 8 buts et 10 passes décisives en 30 matches, a appris qu’il ne serait pas appelé. Il avait pourtant participé aux qualifications au Mondial (13 titularisations sur 18 matches). Selon les indiscrétions de la presse uruguayenne, le milieu de 30 ans a été prévenu que ce n’était pas lié à une décision sportive mais un choix purement extra-sportif en rapport avec la cohésion du groupe. De quoi faire grincer des dents forcément.