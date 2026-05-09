PSG : la sortie de Luis Enrique après la vague de blessures annoncée !

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour réaliser une nouvelle saison exceptionnelle. Leader de Ligue 1 avec trois points d’avance avant d’accueillir Brest, ce dimanche soir, le club de la capitale est en position idéale pour décrocher un nouveau titre de champion de France. Mais ce n’est pas tout. Le 30 mai prochain, les ouailles de Luis Enrique tenteront de décrocher une deuxième Ligue des Champions dans leur histoire. Il faudra pour cela se défaire d’Arsenal. Pour ce rendez-vous d’ores et déjà attendu, le PSG espère toutefois disposer de toutes ses armes et on ne peut pas dire que ce soit actuellement le cas…

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Ce samedi matin, les champions d’Europe en titre ont, en effet, annoncé que plusieurs joueurs souffraient physiquement. Alors que Matvey Safonov est touché par des douleurs persistantes au mollet, Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery se sont ajoutés à la liste des blessés. Pour rappel, Ndjantou, Chevalier et Hakimi sont eux indisponibles depuis plusieurs jours. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a logiquement fait le point sur l’état de forme de ses troupes.

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Luis Enrique rassure mais…

« On cherche toujours à faire la meilleure chose pour le joueur. Chaque cas est différent. Je cherche à gagner mais aussi à protéger la santé des joueurs. Il y a des différences entre eux. Il y a des blessés », a d’abord reconnu le coach parisien avant de se montrer rassurant. « Il n’y a pas de problème grave (pour les blessés, ndlr). Cela montre le niveau d’intensité qu’on a dû surmonter ». Plus que de réels pépins physiques, ces nouvelles blessures seraient donc directement liées à la double confrontation face au Bayern, qui a logiquement demandé aux Parisiens un niveau d’intensité extrême.

Serein, Luis Enrique - qui a révélé que des Titis seront titularisés face aux Brestois - a malgré tout terminé son intervention en admettant que la gestion de son effectif dans ce sprint final serait déterminante pour espérer s’offrir le scalp des Gunners d’ici quelques jours. « Pour arriver à la finale, il faut avoir des minutes de compétition. Mais elle présente des risques. Il faut voir quelle minute il faut pour chaque joueur. Le calendrier nous le permet ». Tout l’enjeu est là.