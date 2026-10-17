Real Madrid : José Mourinho dézingue Javier Tebas

À la veille de la réception de Séville, José Mourinho a laissé planer le doute sur le fond de sa pensée, sans pour autant masquer son agacement face aux tensions entourant le Real Madrid et Javier Tebas. Interrogé en conférence de presse sur les propos du président de La Liga, le technicien portugais a préféré ne pas entrer dans les détails, tout en évoquant des limites qui auraient été franchies. « Je ne veux pas en parler ; il y a des limites. C’est excusable uniquement dans un cas médical ; sinon, il n’y a aucune excuse. Je ne veux pas m’engager sur ce terrain. Les supporters du Real Madrid comprennent ce à quoi ils sont confrontés. Compte tenu du prestige du championnat à l’étranger et de notre titre de champions du monde en titre, il est préférable de garder cela confidentiel et d’éviter que l’affaire ne se propage », a-t-il déclaré.

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Ces mots interviennent dans un contexte de confrontation ouverte entre Florentino Pérez et Javier Tebas. Le président de La Liga a récemment dénoncé les attaques répétées du Real Madrid contre les instances et les arbitres, accusant les dirigeants merengues de fragiliser leur propre championnat. Sur son compte X, il a également rejeté les accusations de passivité dans l’affaire Negreira et reproché au club madrilène de chercher à déstabiliser la compétition plutôt qu’à contribuer à sa réforme. Sans nommer directement Tebas dans sa réponse, Mourinho a donc choisi la retenue en public, tout en laissant entendre que la situation était suffisamment grave pour mériter davantage de discrétion.