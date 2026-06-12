CdM 2026 : Jürgen Klopp flingue le match Mexique-Afrique du Sud

Hier soir, la Coupe du Monde 2026 a débuté par un match entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Une rencontre qui s’est soldée par la victoire 2 à 0 des Mexicains et qui a été marquée par 3 expulsions. Mais pour de nombreux observateurs, ce match n’était pas vraiment au niveau attendu d’un Mondial. C’est le cas de Jürgen Klopp qui n’a pas mâché ses mots sur ZDF. « Cette situation résume assez bien le match. C’était tout simplement une mauvaise tactique ! Aucune des deux équipes n’a bien joué. À onze contre neuf, ils vous prennent de court en contre-attaque. Pourquoi ? Parce que la défense était trop basse. C’était un problème récurrent tout au long du match. L’Afrique du Sud n’en a absolument pas profité. Ce n’était pas un match de haut niveau. »

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Un avis partagé par Christoph Kramer, présent aussi en plateau avec l’ancien entraîneur de Liverpool. « L’ambiance était très intense, et je m’attendais à ce que cette intensité crée des espaces. Mais je pensais que cela signifierait qu’ils se concentreraient sur les duels, ce qui n’a pas été le cas. C’est formidable qu’ils jouent là-bas, mais on avait plus l’impression d’assister à un match de charité. » Des mots durs.