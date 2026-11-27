Premier exploit lors de ce 8e tour de Coupe de France. Après les victoires de Cannes (L3) face au Puy-en-Velay (1-1, 4-3 tab) et de Valenciennes (L3) contre Pays du Valois, pensionnaire de National 1 (1-2), Caen est le premier club professionnel à prendre la porte ce week-end.

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Les joueurs de Gaël Clichy ont été été battus 1-0 par Saint-Omer, modeste club de Régional 1 qui poursuit sa fantastique épopée et jouera les 32es de finale de Coupe de France. Une énorme désillusion pour le SMC, cinquième de Ligue 3 et battu pour la deuxième fois de suite après son revers en championnat le week-end dernier contre Amiens (2-1).