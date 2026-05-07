Le PSG envoie déjà un message à Arsenal !

C’est historique. Ce mercredi soir, le PSG a fait le job face au Bayern Munich (1-1) et a donc validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Les Parisiens ont affiché une force collective encore très impressionnante qui n’a laissé quasiment aucune chance au Bayern Munich. Désormais, pour la formation parisienne, les yeux seront rivés sur la finale face à Arsenal le 30 mai prochain. Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG pourrait gonfler considérablement son palmarès et écrire un peu plus l’histoire du football français.

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Et après la rencontre du jour, les joueurs parisiens ont rapidement montré leur détermination à l’idée de récupérer une deuxième étoile de suite. Arsenal est prevenu, le PSG arrive encore gonflé à bloc malgré la réussite de l’an passé. «Ce soir, c’est une victoire où on s’est tous battus les uns pour les autres. On a montré un grand état d’esprit. Sur ce genre de match, on n’a pas besoin de rajouter beaucoup de choses, ce sont des matches où on est surmotivé naturellement. C’est pour ces matches qu’on joue au football depuis tout petit. On en rêve. On a attaqué, on a défendu très bien en équipe. Défendre notre titre face à Arsenal ? Nan, on y va pour gagner, pas pour défendre quoi que ce soit. On y va pour gagner», a lancé Désiré Doué avant d’enchaîner.

La motivation est intacte

«Un avantage d’avoir joué une finale l’année dernière ? Oui, bien sûr, après l’année dernière, on y est allés sans avoir gagné avant ça. On sera surmotivés, c’est une finale de C1. Et chaque finale est différente. Il peut tout se passer, mais d’abord on va se concentrer sur la Ligue 1 pour gagner le titre et après on aura le temps de se pencher sur la finale. C’est vous qui dites à chaque fois qu’il y a des moments durs, des moments moins durs. On a gagné, donc ça va être l’extase, mais on ne s’enflamme pas». Un discours partagé par Fabian Ruiz. «Jouer une nouvelle finale ? Ce n’est pas facile. Jouer deux finales en deux ans, c’est très difficile. Venir ici contre le Bayern, c’est une équipe de très haut niveau. C’est beaucoup de travail et on est très contents de jouer cette finale et on espère la gagner aussi car on a beaucoup travaillé pour ça. Mais on doit récupérer et penser au championnat car on veut être champions aussi. Mais on va aller à Budapest pour gagner cette deuxième finale.»

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De son côté, le capitaine Marquinhos a également tenu à rassurer les supporters, les joueurs sont déjà concentrés sur l’objectif final et animé par l’idée de connaître des émotions similaires à la saison dernière. «On travaille toute l’année pour vivre des émotions comme ça en fin de saison. C’est ça notre mentalité. Il faut garder la bonne mentalité, on a des objectifs à aller chercher et maintenant notre objectif c’est d’aller chercher la deuxième Ligue des champions. Je réalise ce qu’on est en train de faire. Toutes les années que j’ai passées, moi je sais comment c’est dur. Les plus jeunes peut-être qu’ils ne réalisent pas trop parce qu’ils ont vécu que ces trois années. Moi, avec tout le parcours, je réalise. C’était ma 5e demi-finale en 13 ans, ma 3e finale. On a joué contre des équipes de très haut niveau, contre le Bayern c’était le plus difficile. Ils nous ont sortis de notre zone de confort et c’est bien car on voit ce qu’on doit améliorer. Si on a réussi à passer ce parcours, on peut faire de belles choses et gagner cette finale.» Arsenal est prevenu, le PSG est déjà pleinement focalisé sur la finale et va donc bien tout donner pour arracher une deuxième Ligue des champions.