Josh Maja vers le Havre

Arrivé en fin de contrat à West Bromwich Albion, après trois saisons disputées en Championship, Josh Maja devrait faire son retour en France. En effet, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux est sur le point de s’engager avec Le Havre sur un contrat de deux ans, plus une troisième en option.

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Auteur de 29 buts et 9 passes décisives en 93 matchs toutes compétitions confondues lors de son passage à Bordeaux, Maja sort d’une saison contrastée avec 4 buts en 40 matches (pour 15 titularisations).