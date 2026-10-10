Real Madrid - Villarreal : les compositions officielles

C’est le choc de la huitième journée de Liga ! Ce soir à 21h, le Real Madrid reçoit Villarreal pour un duel entre deux équipes ayant terminé sur le podium du championnat la saison dernière. Les Merengues restent sur une défaite lors du derby face à l’Atlético (2-1) et sont quatrièmes au classement, avec cinq succès et deux revers au compteur. Les joueurs de José Mourinho voudront donc réagir ce soir face à un adversaire de qualité. Le technicien portugais pourra compter sur Courtois dans les cages. Tchouaméni et Valverde formeront le double pivot, tandis que Diomandé, Bellingham, Güler et Mbappé seront alignés devant, laissant Vinicius Jr sur le banc.

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En face, le "sous-marin jaune" avait très mal commencé la saison avec cinq matchs sans victoire en championnat. Les hommes d’Inigo Perez ont cependant bien réagi en remportant leurs deux derniers matchs à Malaga et face à Levante (3-1 les deux fois). Neuvième au classement, Villarreal a donc l’occasion de complètement se relancer en cas de bon résultat au Bernabéu ce soir. Veiga, Foyth et Navarro formeront une défense à trois, avec Freeman et Cardona comme pistons. Devant, Perez et Akhomach sont préférés à Mikautadze ou Moreno.

Les compositions

Real Madrid

Villarreal