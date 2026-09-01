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Moussa Diaby revient au Bayer Leverkusen

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Moussa Diaby @Maxppp

Moussa Diaby est de retour en Bundesliga ! Joueur du Bayer Leverkusen de 2019 à 2023, l’ancien pensionnaire du PSG avait ensuite été vendu à Aston Villa pour 50 M€ puis à Al-Ittihad en échange de 60 M€. Après deux ans passés en Arabie saoudite (11 buts, 33 passes décisives en 73 matches), l’ailier droit de 27 ans fait son grand retour au Bayer, en échange d’une trentaine de millions d’euros.

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« L’attaquant français Moussa Diaby fait son retour au Bayer 04. Le club de Bundesliga s’est mis d’accord avec Diaby et son club saoudien Al-Ittihad pour le transfert de cet attaquant rapide, qui a signé à Leverkusen un contrat valable jusqu’au 30 juin 2031 et portera à nouveau le numéro 19 », indique le club allemand.

Pub. le - MAJ le
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