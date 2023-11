Quand Kylian Mbappé esquive une question sur le PSG

Petit évènement ce vendredi à l’occasion de la conférence de presse de l’équipe de France. Avant la rencontre face à Gibraltar, c’est le capitaine Kylian Mbappé qui s’est présenté devant les journalistes. Et le Parisien se savait attendu notamment pour son actualité autour de sa future destination et de sa prolongation (ou non) au PSG. Mais le Bondynois, qui n’a pas échappé à la question, n’a pas souhaité répondre et a esquivé à sa manière.

«Ce n’est pas l’actualité de l’équipe de France. Si vous avez cette question et que vous voulez absolument me la poser, il faut venir au Campus PSG et j’y répondrai, si je suis amené à me présenter en conférence de presse. Le pays avant tout, non ? Mais cela ne pèse pas sur moi, je pense à jouer, faire la différence, cela ne m’empêche pas de performer. Je ne pense pas aux choses extérieures, je pense à mon football. »