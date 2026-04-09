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Ligue 1

OM : Habib Beye prend la défense d’Aubameyang

Par Jordan Pardon
1 min.

Plus buteur depuis son doublé face à Lyon début mars (3-2), Pierre-Emerick Aubameyang garde le soutien de son entraîneur Habib Beye. En conférence de presse ce jeudi, à la veille de recevoir Metz au Vélodrome, le coach sénégalais est monté au créneau pour défendre son joueur.

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«Aubameyang pas en forme ? C’est lié à une observation qui, pour moi, n’est pas la bonne. Il marque dans les dernières minutes contre l’OL. Cette lucidité, il l’a par son expérience, il nous aide beaucoup. Quand je regarde le contenu de Monaco, il a créé beaucoup d’espaces pour Gouiri dans le demi-couloir. C’est important pour moi qu’Auba soit performant pour l’équipe. Même s’il a une occasion nette, c’est un manque de réussite. A lui de retrouver l’efficacité dont on a besoin, mais contre Monaco, ce n’est pas un argument.»

Pub. le - MAJ le
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