PSG : la nouvelle sortie étonnante de Javier Tebas sur l’avenir de Lionel Messi au Barça

Javier Tebas n’en loupe pas une. Très friand pour commenter l’actualité du football espagnol, et notamment celle du FC Barcelone, le président de la Liga a évoqué le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone, lors d’une conférence de presse organisée vendredi soir. Javier Tebas a avoué, qu’en ce moment, il voyait le retour de l’Argentin au Barça aussi compliqué que sa poursuite au PSG.

«Messi ne pourra pas être à la fois à Barcelone et au PSG. De plus, le PSG a moins de revenus que Barcelone. Le seul qui puisse faire revenir Messi, c’est Barcelone. Mais, nous n’allons pas changer les règles pour faire revenir Messi. Étant en fin de carrière et avec une réduction considérable de son salaire, il pourrait être possible qu’il soit un joueur de Barcelone. Mais le club devrait laisser partir des joueurs, il devrait faire plusieurs choses», a-t-il expliqué. Pour rappel, Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

