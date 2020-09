OM-Metz Streaming : comment regarder le match en direct

La Ligue 1 Uber Eats vient à peine de reprendre que de sacrées affiches sont au programme. Et le OM-Metz de ce soir en fait partie. Une affiche déséquilibrée sur le papier entre l'une des têtes d'affiche du championnat de France et une équipe plus habituée à jouer le maintien. D'un côté, la formation marseillaise remontée à bloc et très attendue par ses supporters après deux résultats décevants à l'Orange Vélodrome face à Saint-Etienne (0-2) et au LOSC (un match nul arraché, 1-1). Pour recoller à la tête de la L1, les Phocéens, emmenés par Florian Thauvin et Dimitri Payet, doivent l'emporter face à une équipe messine qui flirte avec la relégation, mais qui va mieux depuis sa victoire à domicile face à Reims (2-1) grâce à deux buts de son nouveau buteur providentiel Ibrahima Niane.

Regarder OM-Metz en streaming direct

Malgré un compteur spectateur en berne du fait du COVID-19, cette rencontre promet du grand spectacle et vaut le détour tant son issue est incertaine. Sachez que la diffusion à la télévision de ce match au sommet se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce samedi soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club du sud de la France ou du club de Moselle et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match OM vs Metz en streaming, en live et en direct 100 % légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT avec des retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

Canal Plus propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Jacques-Henri Eyraud et celle dirigée par Bernard Serin. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 5e journée du Championnat de France qui sera arbitré par Éric Wattelier, qui sera assisté par Aurélien Barthomieu et Matthieu Lombard.

