Quel PSG pour affronter Strasbourg ?

La suite après cette publicité

C’est bien là l’un des rares avantages d’une Coupe du Monde en plein cœur de la saison. La Ligue 1 va reprendre ses droits très vite, dès mercredi prochain avec la 16e journée. Un retour à l’ordinaire qui est forcément problématique pour les clubs ayant beaucoup de joueurs présents au Mondial. Le Paris Saint-Germain est forcément concerné, avec 11 éléments partis au Qatar, avec plus ou moins de réussite.

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a organisé deux matches amicaux ces derniers jours, contre le Paris FC la semaine dernière, et contre Quevilly ce mercredi, pour deux victoires, avec un effectif forcément remanié. Le calendrier lui propose la réception de Strasbourg mercredi à 21 heures et il va devoir composer avec de nombreuses absences. On pense aux blessés comme Kimpembe, Danilo ou encore Nuno Mendes. Mais aussi aux Mondialistes pas encore au point.

À lire

PSG : Kylian Mbappé déjà de retour !

Mbappé déjà de retour

On aurait pensé inclure Kylian Mbappé dans cette catégorie, mais l’attaquant français en a décidé autrement. En effet, ce matin, le PSG a communiqué sur le retour à l’entraînement de son numéro 7. Ce dernier a décidé de ne pas prendre quelques jours de vacances et il a donc fait son retour au Camp des Loges, déterminé à être sur le terrain dès mercredi prochain. Ce ne sera pas le cas de Lionel Messi, qui célèbre son titre de champion du monde, ni de Neymar, qui soigne son moral après l’élimination du Brésil en quart de finale face à la Croatie.

La suite après cette publicité

Le Brésilien est attendu dans les prochains jours mais ne sera a priori pas disponible pour la réception de Strasbourg. Achraf Hakimi a lui choisi de faire comme son copain Mbappé et a fait son retour au Camp des Loges ce mercredi. D’autres Mondialistes devraient eux être présents dans le groupe, comme Vitinha, Sarabia ou Soler, éliminés auparavant avec le Portugal et l’Espagne. Galtier pourra compter malgré tout sur des joueurs d’expérience avec Donnarumma, Ramos, Mukiele, Bernat, Renato Sanches, Verratti ou encore Fabian Ruiz pour bâtir son onze. Et avec un Mbappé décidé à repartir très fort.