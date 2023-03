Vidéo : Erling Haaland met le feu à Twitter et relance le débat avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Jamais un joueur aussi jeune n’avait marqué trente buts en Ligues des Champions. Avec un quintuplé, qui permet à Manchester City d’écarter facilement le RB Leipzig en huitième de finale de la LDC (7-0), Erling Haaland bat un nouveau record de précocité. Une démonstration dans la plus belle des compétitions européennes qui permet au cyborg norvégien de relancer le débat avec Kylian Mbappé. Son rival français, qui semblait avoir pris le dessus dans la course au trône de la planète foot après sa Coupe du Monde phénoménal, a été impuissant dans l’élimination de son équipe contre le Bayern Munich au même stade de la compétition. La Twittosphère ne sait plus à quel saint se vouer.

