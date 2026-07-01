Contacts établis entre le Real Madrid et Manchester City pour Eduardo Camavinga

Le Real Madrid a besoin de faire le ménage dans son effectif cet été. Après une saison catastrophique marquée par le limogeage de Xabi Alonso, puis d’Alvaro Arbeloa, d’une Liga perdue face au FC Barcelone, d’une élimination en Coupe du Roi dès les 8es de finale par Albacete, alors 17e de la Liga2, et d’une autre élimination en quarts de finale de Ligue des Champions contre le Bayern, il est temps de regarder vers l’avant. José Mourinho a été nommé pour relancer la machine.

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Au rayon des arrivées, les choses sont allées très vite. Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva ont déjà été officialisés. Enzo Fernandez et surtout Michael Olise sont envisagés mais il faudra mettre un prix très élevé. Alessandro Bastoni est également dans le viseur des Merengues. L’affaire pourrait se conclure autour de 60 M€ avec l’Inter. Il viendrait renforcer un secteur déjà particulièrement dense entre Rüdiger, Huijsen, Konaté, Militão, en plus d’Asencio.

Mourinho a validé son départ

Tout le monde ne restera pas. Le dernier cité est le nom qui revient le plus pour un départ à ce poste. Dans l’entrejeu, c’est Eduardo Camavinga qui est invité à se trouver un nouveau challenge. Mourinho ne le retiendra pas. Arrivé en 2021, il a pris de l’épaisseur au fil des saisons, avant de perdre du terrain ces derniers mois. Avec les départs de Casemiro, puis Kroos et Modric, une place au chaud lui était réservée. Il n’a pas su la saisir et a connu une saison compliquée, au point d’être sur la liste des transférables. Déjà pas en odeur de sainteté, son entrée en jeu lors du quart de finale retour de C1 à Munich l’a définitivement condamné.

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Il a en plus de cela manqué la sélection pour la Coupe du Monde. Le gaucher de 23 ans a besoin de se relancer. Le PSG a un œil sur lui, mais c’est surtout en Premier League qu’on le scrute. D’après Marca, il a été proposé à Manchester City, qui s’est montré intéressé, au point d’envisager de le signer. Des négociations ont même démarré avec le joueur. Outre la future venue d’Elliot Anderson pour 150 M€, les Sky Blues sont lancés dans une opération de reconstruction de leur milieu de terrain. Camavinga intégrerait ce plan, alors qu’Ayyoub Bouaddi est toujours une piste.