OM : André Villas-Boas connaît bien Pablo Longoria

À la recherche de son "head of football" depuis le départ de l'Espagnol Andoni Zubizarreta il y a de nombreuses semaines, l'Olympique de Marseille semble avoir trouvé la bonne personne. Ce samedi, la presse espagnole explique en effet que Pablo Longoria a été choisi par la direction phocéen, plusieurs semaines après les premiers contacts avec Frank McCourt comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur Foot Mercato. Et s'il débarque sur la Canebière, l'ancien directeur technique du Valencia CF retrouvera un certain André Villas-Boas.

Le coach portugais de l'OM connaît très bien le principal concerné, comme il l'a expliqué après la défaite de ses hommes contre le DAC Dunajská Streda (1-2). «Je sais qu'il est proche de l'OM. Je laisse à la direction la liberté totale sur ce dossier, je n'ai jamais évoqué de souhait, je suis resté en retrait. Je le connais bien. Pablo était le premier directeur sportif qui m'a invité pour devenir entraîneur. C'était au Recreativo Huelva, j'étais assistant de José Mourinho. On n'a plus parlé depuis 2009. Quand il m'a appelé la première fois, il avait 24 ans. J'espère qu'il va bien s'intégrer, je lui souhaite le meilleur à l'OM», a lâché AVB dans des propos relayés par La Provence.