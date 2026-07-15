Coupe du Monde 2026, Argentine : la réaction enjouée du président Javier Milei
Quelques minutes après la qualification spectaculaire de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre (2-1), Javier Milei a laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux. Le président argentin, fervent soutien de l’Albiceleste, a célébré ce nouveau parcours historique des champions du monde en titre, qualifiés pour défendre leur couronne face à l’Espagne. Dans un message rempli d’émotion et de ferveur patriotique, il a lancé : « Allez l’Argentine, bordel… !!! ».
VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!— Javier Milei (@JMilei) July 15, 2026
LRPMQLRCRMP…
Fidèle à son style très expressif, Javier Milei a accompagné son message d’un cri de célébration devenu viral dont il a l’habitude : « LRPMQLRCRMP ». Une expression argentine vulgaire traduisant une explosion de joie et de soulagement après un match renversant. La victoire obtenue dans les dernières minutes contre les Three Lions a provoqué une immense ferveur en Argentine, où l’équipe de Lionel Messi et Lionel Scaloni poursuit son rêve d’un deuxième titre mondial consécutif.
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