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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Argentine : la réaction enjouée du président Javier Milei

Par Valentin Feuillette
1 min.
Karina Milei (à droite) avec son frère, le président argentin Javier Milei @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

Quelques minutes après la qualification spectaculaire de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre (2-1), Javier Milei a laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux. Le président argentin, fervent soutien de l’Albiceleste, a célébré ce nouveau parcours historique des champions du monde en titre, qualifiés pour défendre leur couronne face à l’Espagne. Dans un message rempli d’émotion et de ferveur patriotique, il a lancé : « Allez l’Argentine, bordel… !!! ».

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Fidèle à son style très expressif, Javier Milei a accompagné son message d’un cri de célébration devenu viral dont il a l’habitude : « LRPMQLRCRMP ». Une expression argentine vulgaire traduisant une explosion de joie et de soulagement après un match renversant. La victoire obtenue dans les dernières minutes contre les Three Lions a provoqué une immense ferveur en Argentine, où l’équipe de Lionel Messi et Lionel Scaloni poursuit son rêve d’un deuxième titre mondial consécutif.

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