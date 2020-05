Saviola prévient Lautaro Martinez sur le danger de jouer avec Lionel Messi...

Lautaro Martinez semble être devenu l'objectif principal du FC Barcelone pour le prochain mercato. Les dirigeants catalans vont cependant devoir batailler avec l'Inter pour s'offrir l'attaquant argentin, et on aura peut-être droit à un échange de joueurs pour faire baisser le prix de l'opération. La clause libératoire de 111 millions d'euros du joueur, valable lors des deux premières semaines de juillet, est en tout cas hors de portée pour le Barça. Interrogé au sujet d'un possible départ de l'ancien du Racing pour la Catalogne, Javier Saviola a tout de même confié qu'il ne sera pas facile de jouer avec Messi.

« Dybala a dit que c'était difficile de jouer avec Messi, et moi je l'ai soutenu, parce que personne n'avait compris ce qu'il avait voulu dire. Il joue à un rythme si élevé, que tu dois être très concentré, faire attention au jeu et aller au rythme imposé par l'équipe. On pense que c'est facile, mais le rythme est incroyable. [...] Lautaro pourrait se faire une place dans le onze du FC Barcelone », a confié El Conejito à Goal. Bon nombre de joueurs passés par le Barça ces dernières années pourront le confirmer !