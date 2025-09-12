Menu Rechercher
Lamine Yamal raconte l’agression au couteau de son père

Par Allan Brevi
Lamine Yamal face à l'Inter en LDC @Maxppp

Lamine Yamal est revenu sur un épisode marquant et douloureux de sa vie : l’agression au couteau dont son père, Mounir Nasraoui, a été victime en août 2024. Dans l’émission « Resonancia de Corazón », la pépite du FC Barcelone a confié avoir vécu la scène à distance, sans pouvoir intervenir. « J’étais en voiture, je revenais des courses. Mon cousin me conduisait. Il m’a appelé pour me raconter l’incident. J’ai commencé à recevoir de plus en plus d’appels », a-t-il expliqué avec tristesse.

Le jeune international espagnol explique alors avoir voulu se précipiter sur les lieux, mais ses proches l’en ont empêché : « j’étais enfant, et la première chose que j’ai voulu faire, c’était sortir de la voiture et aller à la gare pour aller à Mataró et voir la situation. Ils ne voulaient pas me laisser partir. Ils m’ont ramené chez moi et m’ont enfermé. » Le lendemain, plus apaisé, Lamine a retrouvé son père : « je suis allé à l’entraînement et j’ai parlé à mon père, qui m’a dit que tout allait bien. Je suis allé le voir à l’hôpital, et tout s’est calmé. » Une épreuve difficile, que la star de 18 ans dit aujourd’hui avoir surmonté.

