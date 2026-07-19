Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé signe un record historique vieux de 60 ans
Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué l’histoire de la compétition. Avec 10 buts et 4 passes décisives depuis le début du tournoi, le capitaine des Bleus devient le premier joueur depuis 60 ans à être impliqué sur 14 buts au cours d’une même édition du Mondial.
À seulement 27 ans, l’attaquant du Real Madrid continue d’affoler les statistiques sur la scène internationale. En trois Coupes du Monde disputées, Mbappé totalise désormais 22 buts et 6 passes décisives. Des chiffres exceptionnels qui renforcent un peu plus son statut parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la compétition.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Échange musclé avec Cherki, les pleurs d’Olise… les coulisses de la dernière surréaliste de Deschamps
Explorer