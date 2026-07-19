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Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé signe un record historique vieux de 60 ans

Par Sasha Nahon
1 min.
France 4-6 Angleterre
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Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué l’histoire de la compétition. Avec 10 buts et 4 passes décisives depuis le début du tournoi, le capitaine des Bleus devient le premier joueur depuis 60 ans à être impliqué sur 14 buts au cours d’une même édition du Mondial.

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À seulement 27 ans, l’attaquant du Real Madrid continue d’affoler les statistiques sur la scène internationale. En trois Coupes du Monde disputées, Mbappé totalise désormais 22 buts et 6 passes décisives. Des chiffres exceptionnels qui renforcent un peu plus son statut parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la compétition.

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