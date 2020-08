Alaixys Romao débarque à Guingamp

Alors qu'il avait un contrat jusqu'en juin 2021, Alaixys Romao a récemment quitté le Stade de Reims, seulement deux ans après son arrivée. «Dans un respect mutuel, le SDR et Alaixys Romao ont décidé de mettre un terme à leur aventure commune. Le club remercie son ancien numéro 4 pour son professionnalisme et son investissement au cours des deux saisons partagées et aura plaisir à recroiser sa route», expliquait le SDR mi-juillet. Et à 36 ans, le milieu de terrain voulait encore relever un autre challenge.

La suite après cette publicité

Libre depuis son départ de Champagne-Ardenne, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a décidé de poursuivre sa carrière en Bretagne, à Guingamp. «L’EAG tient son milieu de terrain défensif ! Alaixys (36 ans) a paraphé, ce jeudi après-midi, le contrat qui le lie désormais avec En Avant», annonce le club de Ligue 2 dans son communiqué. Le principal concerné va donc tenter d'aider l'EAG à remonter en Ligue 1, championnat qu'il a quitté en 2019.