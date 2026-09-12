Cambriolage de Donnarumma : le commanditaire condamné à neuf ans de prison ferme

Ilyas Kherbouch, considéré comme le commanditaire du violent cambriolage de Gianluigi Donnarumma et de sa compagne Alessia Elefante en juillet 2023, a été condamné vendredi par le tribunal de Paris à neuf ans de prison ferme avec maintien en détention. Le parquet avait requis dix ans contre le jeune homme de 21 ans, accusé d’avoir organisé l’opération depuis sa cellule et qui niait les faits. Khyan M., 22 ans, présenté par l’accusation comme un second commanditaire et contre lequel neuf ans avaient été requis, a en revanche été relaxé. Moktar D., chargé de faire le guet le soir des faits, a été condamné à cinq ans de prison, dont deux avec sursis probatoire.

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Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, l’ancien gardien du PSG et sa compagne avaient été réveillés, ligotés et violemment agressés dans leur appartement de l’avenue Montaigne à Paris. Donnarumma avait été frappé jusqu’au sang tandis qu’Alessia Elefante, alors enceinte, avait notamment été étranglée avec un câble. Les malfaiteurs avaient emporté espèces, bijoux, montres et sacs de luxe pour un préjudice estimé à près d’un million d’euros. Le ministère public a également rappelé les conséquences dramatiques entourant cette affaire : la compagne de Donnarumma avait fait une fausse couche peu après l’agression, attribuée au choc subi cette nuit-là, tandis qu’un homme présent lors du cambriolage s’était suicidé en détention en mai 2024.