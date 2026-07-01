OM : Bilal Nadir annonce son départ

C’est désormais officiel : Bilal Nadir et l’Olympique de Marseille séparent leurs chemins. Arrivé au terme de son contrat, le milieu de terrain marocain a pris la parole sur son compte Instagram pour officialiser ses adieux à la cité phocéenne. À travers un message fort et empreint d’émotion, le joueur a mis un point final à une aventure de cinq années sous la tunique olympienne, jalonnée de 53 apparitions chez les professionnels pour un bilan de 2 buts et 5 passes décisives. Bilal Nadir a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers toutes les personnes croisées au club, du centre de formation jusqu’à l’équipe première, sans oublier de saluer la ferveur des supporters marseillais dont la passion restera à jamais gravée dans sa mémoire.

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Désormais libre de tout engagement, le milieu de terrain ne manque pas de courtisans et s’apprête à animer le marché des transferts. Si des écuries françaises et anglaises ont déjà manifesté leur intérêt, c’est en Allemagne que son dossier penche sérieusement. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart sont particulièrement séduits par son profil et poussent activement pour obtenir sa signature. Capable de casser les lignes balle au pied, à l’aise techniquement et très actif dans l’entrejeu, son registre complet semble parfaitement taillé pour l’intensité et les transitions rapides de la Bundesliga.