Ajax Amsterdam : qui est Mika Godts, le prodige belge suivi par le PSG et déjà comparé à Eden Hazard

Malgré l’échec Yan Diomandé, le PSG tient peut-être une autre pépite. Comme révélé ces dernières heures, le club de la capitale a entamé des discussions avec l’Ajax Amsterdam pour recruter Mika Godts, dont le transfert pourrait avoisiner les 60 M€. Droitier évoluant principalement sur l’aile gauche, le Belge de 21 ans s’est imposé comme l’une des révélations de l’Eredivisie grâce à sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences en un contre un. Mais peut-il vraiment être le bon choix pour la direction parisienne ?

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Un profil comparé à Eden Hazard

Auteur de 17 buts et 12 passes décisives en championnat la saison dernière, soit près de 45 % des buts de l’Ajax auxquels il a directement participé, il a été élu Johan Cruyff Talent de l’Année après un exercice exceptionnel. Formé à Anderlecht avant de poursuivre sa progression à Genk, où il s’était déjà illustré avec la réserve (7 buts en 19 rencontres), Godts avait rejoint l’Ajax à l’hiver 2023 contre environ un million d’euros. Malgré plusieurs blessures qui ont ralenti son adaptation, le natif de Louvain a fini par exploser sous les ordres de Francesco Farioli.

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Son profil est souvent comparé à celui d’Eden Hazard : un ailier créatif qui aime repiquer dans l’axe, éliminer grâce à ses dribbles et créer des occasions autant qu’il les conclut, indique la presse néerlandaise. Déjà appelé avec la sélection belge en 2026 (2 sélections), même s’il n’a pas disputé la Coupe du Monde en raison de la forte concurrence, il ne cache pas son ambition de s’imposer rapidement chez les Diables Rouges. Au-delà du joueur, le PSG s’intéresse aussi à une personnalité bien affirmée.

Une personnalité forte pour le PSG

Issu d’une famille de footballeurs, Godts se décrit comme extrêmement exigeant envers lui-même, parfois même trop autocritique. Passionné d’échecs, il explique y retrouver les mêmes principes que sur un terrain de football. Également un grand admirateur de Neymar, dont il a reproduit les gestes à l’entraînement, il possède cette créativité qui a logiquement séduit les recruteurs parisiens. « Je joue au football pour prendre du plaisir et provoquer la défense adverse. Quand j’ai le ballon sur mon côté gauche, je cherche l’espace, la vitesse et le geste juste. Passer par une académie comme l’Ajax m’a appris à être exigeant tactiquement sans perdre mon instinct naturel de dribbleur », avait-il expliqué.

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Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2029, Mika Godts était considéré comme intransférable il y a encore quelques semaines. Mais l’intérêt très concret du PSG a changé la donne. Le club néerlandais sait désormais qu’il sera difficile de retenir son joyau si une offre majeure arrive sur la table. À seulement 21 ans, quelques progrès restent attendus sur le plan physique et dans sa régularité face aux défenses regroupées, mais beaucoup le voient déjà comme l’un des futurs grands noms du football européen.