Pedro Porro va finalement prolonger à Tottenham

La saison compliquée de Tottenham a fait douter Pedro Porro. Malgré le maintien in extremis arraché par les Spurs, le défenseur espagnol était un candidat au départ cet été. L’intérêt prononcé de Manchester City pour son profil a renforcé ses velléités de départ mais c’est finalement vers une prolongation que le joueur de 26 ans s’avance.

La suite après cette publicité

Actuellement avec l’équipe d’Espagne pour le Mondial, le latéral doit a trouvé un accord avec son club pour signer un nouvel engagement à plus long terme, selon les informations de The Athletic. Sous contrat jusqu’en 2028, il devrait signer pour deux années de plus, convaincu par le nouveau projet incarné par Roberto De Zerbi.