Aston Villa : des ventes record et une nouvelle équipe à bâtir pour Unai Emery

Unai Emery fait des miracles avec Aston Villa depuis qu’il a rejoint le club en 2022. Le voilà de nouveau qualifié en Ligue des Champions, autant parce qu’il a fini 4e de Premier League que parce qu’il a remporté, pour la 5e fois de sa carrière, la Ligue Europa en mai dernier. Et outre ses excellents résultats sportifs, Emery est adoré par sa direction pour sa capacité à faire progresser ses joueurs, qui deviennent des plus-values phénoménales. Le dernier en date n’est autre que Morgan Rogers, recruté pour moins de 10 M€ à Middlesbrgouh il y a deux ans et demi, et sur le point d’être vendu 138 M€ à Chelsea, nouveau record pour un joueur anglais.

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Outre Rogers, plusieurs joueurs majeurs profitent de ce mercato estival pour quitter Aston Villa. On pense à Youri Tielemans, titulaire incontournable, qui a rejoint Manchester United contre 35 M€, ou Lucas Digne, qui va signer au PSG contre la levée de sa clause libératoire d’environ 10 M€. Aston Villa fait entrer de l’argent dans les caisses aussi car il est soumis au ratio des coûts de l’effectif (SCR), qui limite les dépenses d’un club en salaires, transferts et commissions d’agents à 70 % de son chiffre d’affaires, comme le rappelle le Daily Telegraph.

Des caisses bien remplies

Le club de Birmingham génère moins de revenus que les autres cadors de Premier League, et cela limite aussi l’investissement dans de nouveaux joueurs. La somme record perçue pour Morgan Rogers soulage quand même la pression financière immédiate sur Villa et lui permet de préparer sereinement le mercato estival prochain. Avec déjà deux recrues qualitatives : la révélation du Mondial Johan Manzambi (60 M€) et le milieu de Wolverhampton, João Gomes (40 M€).

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Aston Villa souhaite également recruter un ailier de haut niveau et a coché les noms de Crysencio Summerville (West Ham) et d’Ibrahim Mbaye (PSG). Avec la certitude que ces joueurs sauront progresser sous la houlette d’Unai Emery pour permettre à Aston Villa de venir jouer les trouble-fêtes en championnat. Et ensuite ramener une nouvelle plus-value. Depuis l’arrivée d’Emery, Villa a engrangé plus de 470 M€ grâce à la vente de ses joueurs. Cet été, d’autres départs pourraient intervenir, comme celui du défenseur international anglais Konsa, suivi par Arsenal, du gardien Emiliano Martinez ou de l’ailier Leon Bailey.