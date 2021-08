L'Atalanta prête à jouer un mauvais tour à l'OL pour Sardar Azmoun

Le Bayer Leverkusen a jeté l'éponge et l'AS Roma a recruté Eldor Shomurodov et Tammy Abraham. Le champ semble désormais libre pour l'Olympique Lyonnais afin de s'orienter sur le dossier Sardar Azmoun (26 ans). Si les 20 millions d'euros demandés par le Zenit sont trop élevés pour les finances du club rhodanien, un nouvel élément risque de changer la donne. Ainsi, selon Eurostavka, l'Atalanta a fait son irruption dans le dossier.

La suite après cette publicité

La Dea qui suit le buteur iranien depuis un moment entend profiter de la fin de contrat de Sardar Azmoun. Ce dernier sera en effet libre en 2022 et l'Atalanta serait tentée d'attendre janvier pour pouvoir négocier sa venue libre l'été prochain. Le joueur serait tenté par un départ cet été et ne souhaite pas prolonger au Zenit afin de se diriger prochainement vers un des 5 plus gros championnats européens. Si l'Atalanta joue bien sa partition, Sardar Azmoun pourrait donc attendre un an de plus.