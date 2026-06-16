CdM 2026, EdF : l’ouverture du score de Mbappé sur un bijou d’Olise

Et si l’équipe de France avait enfin lancé son match. En souffrance durant la première période de ce premier match de compétition face au Sénégal, les Bleus ont enfin trouvé le chemin des filets sur le 57e but de Mbappé en équipe nationale, record d’Olivier Giroud égalé.

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Mbappé ouvre le score pour les Bleus sur un bijou de passe de Michael Olise ⚽️

La France mène 1-0.

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Après avoir manqué une première opportunité quelques minutes plus tôt, le capitaine des Bleus a cette fois converti en profitant d’une magnifique passe cachée de Michael Olise, pour battre Mendy d’une frappe croisée à l’entrée des 6 mètres.