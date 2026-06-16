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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : l’ouverture du score de Mbappé sur un bijou d’Olise

Par Maxime Barbaud
1 min.
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Et si l’équipe de France avait enfin lancé son match. En souffrance durant la première période de ce premier match de compétition face au Sénégal, les Bleus ont enfin trouvé le chemin des filets sur le 57e but de Mbappé en équipe nationale, record d’Olivier Giroud égalé.

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Après avoir manqué une première opportunité quelques minutes plus tôt, le capitaine des Bleus a cette fois converti en profitant d’une magnifique passe cachée de Michael Olise, pour battre Mendy d’une frappe croisée à l’entrée des 6 mètres.

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