Le Bayer Leverkusen vise Sead Kolasinac

Alors que Sead Kolasinac (27 ans) n'est plus titulaire à Arsenal et que Schalke 04 était un prétendant pour rapatrier le Bosniaque, voici que le Bayer Leverkusen est entré dans ce dossier. D'après Sport Bild, le club coaché par Peter Bosz est en négociations avec le joueur et aimerait avoir un joueur polyvalent et gaucher. En effet, Sead Kolasinac peut jouer en tant que latéral gauche et défenseur central mais il est gaucher contrairement aux six centraux droitiers de Leverkusen : Tapsoba, Dragovic, Jevdaj, Sven Bender, Retsos et Tah.

D'après les informations de Sport 1, l'AS Roma est aussi présent dans le dossier. Celui-ci pourrait se boucler pour un montant de 8 millions d'euros. Sead Kolasinac est toujours sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Arsenal.