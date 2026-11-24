Ligue des Champions
Real Madrid : le but exceptionnel de Jude Bellingham face au PSV
1 min.
@Maxppp
Le Real Madrid était malmené par le PSV, rentrant même au vestiaire en perdant 1-0. Mais à la pause, José Mourinho a décidé de faire un triple changement, faisant notamment entrer Jude Bellingham. L’entrée en jeu de l’Anglais a tout changé dans le jeu. Et pas que…
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Il a effectivement signé le but du 2-1 avec un contrôle, puis une reprise de volée de l’extérieur sublime depuis l’extérieur de la surface de réparation. De quoi confirmer qu’il est clairement en feu en ce moment.
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