Quand des supporters du Bayern empêchent les joueurs du Real Madrid de dormir
Les Madrilènes ont dû vivre une drôle de nuit. En effet, hier soir, des fans du Bayern Munich ont tiré des pétards et des feux d’artifice juste devant l’hôtel dans lequel loge l’équipe du Real Madrid, d’après les images captées par El Chiringuito. L’objectif ? Empêcher les joueurs de dormir la veille d’un match important.
😳 Fuegos artificiales de madrugada y la seguridad del club busca a los responsables.
📹 MOMENTO CAPTADO por @elchiringuitotv.
Comme l’indique la source, la sécurité du club de Liga serait intervenue et chercherait activement les responsables. Une scène qui n’est pas anodine, mais qui devrait mettre en colère les supporters merengues. Pour rappel, les hommes d’Alvaro Arbeloa n’ont plus le droit à l’erreur et doivent s’imposer à tout prix contre les coéquipiers de Michael Olise ce soir en Bavière (1-2 à l’aller). Coup d’envoi à 21h00.
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