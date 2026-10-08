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« Pour moi, le grand défaut de Messi, c’est…» : le constat sans appel d’un ancien adjoint de Rijkaard au Barça

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
messi @Maxppp

Dans son édition mensuelle, So Foot consacre sa Une à Lionel Messi, le tout fraîchement retraité international, toujours en action en MLS avec l’Inter Miami. Le magazine laisse la parole à ceux qui l’ont côtoyé au fil des années, et l’un des intervenants les plus intéressants se nomme Eusebio Sacristan, adjoint de Frank Riijkaard au FC Barcelone, qui a donc vu de près l’éclosion de la Pulga, puis sa domination totale, avec son style de jeu si particulier. Qui a peut-être faussé la manière d’appréhender le football pour certains.

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« Pour moi, le grand défaut de Messi, c’est d’avoir fait croire à des joueurs comme Mbappé et Vinicius, pour ne citer qu’eux, qu’il était possible comme lui de marcher et de transformer l’issue d’un match. Ça, il n’y a que Leo qui puisse le faire », raconte ainsi Eusebio Sacristan. Un constat sans appel, qui est particulièrement d’actualité.

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