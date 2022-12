Angers : Saïd Chabane évoque l'avenir de Sofiane Boufal et d'Azzedine Ounahi

Pièces-maîtresses de l'incroyable parcours marocain à la Coupe du Monde, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi ne laissent personne indifférent. Un fait dont est bien conscient Saïd Chabane, président du Angers SCO, club auquel appartiennent les deux Lions de l'Atlas. Invité de RMC, celui-ci a concédé qu'il se préparait déjà au départ de ses deux joueurs, possiblement dès le mois de janvier.

« Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout », a-t-il ainsi lâché quant à l'avenir de ses deux joueurs. Des transactions qui pourraient bien aider le club angevin à retrouver une bonne situation financière, lui dont on sait qu'il connait de nombreux problèmes.