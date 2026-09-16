Real Madrid : pourquoi Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Ibrahima Konaté ont refusé de porter le t-shirt de la discorde

Mardi soir, le Real Madrid s’est imposé 3-2 à Elche, grâce à un but de Carlos Espi dans les derniers instants de la rencontre. Mais dans les heures qui ont suivi la rencontre, personne en Espagne ne parlait des prestations individuelles des joueurs madrilènes, ni même des choix de Mourinho. Un seul sujet était à la une de tous les médias : le refus de Kylian Mbappé, de Vinicius Jr et d’Ibrahima Konaté de porter un t-shirt avec un message pour les habitants de Ceuta, enclave espagnole en territoire africain qui fait face à une submersion migratoire depuis plus d’un mois.

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Les trois hommes sont ainsi entrés sur la pelouse avec le t-shirt à moitié remonté, de façon à ce que le message écrit dessus - todos somos Caballas (nous sommes tous Caballas, les habitants de Ceuta, NDLR) - ne soit pas totalement visible. Puis, ils ont très vite retiré le t-shirt. De quoi déclencher une énorme polémique de l’autre côté des Pyrénées, et les trois hommes croulent sous les reproches et les critiques.

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Un message jugé politique

Le Real Madrid n’est d’ailleurs pas à l’origine de cette initiative, lancée par un groupe d’entrepreneurs de la région de Valence. Et les dirigeants merengues respectent la décision de leurs joueurs. Le quotidien El Mundo en dit un peu plus, et évoque les raisons de ce "boycott" des trois joueurs madrilènes. Ils ont notamment vu ce qui s’est passé avec Abde, joueur marocain du Betis qui a porté un t-shirt similaire lors d’un match de son équipe, et a été victime d’une énorme vague d’insultes en ligne.

Les joueurs ont également considéré que ce t-shirt avait une portée politique, et ils n’ont donc pas voulu être mêlés à ça. Le journal rajoute que Kylian Mbappé passe régulièrement ses vacances au Maroc, alors que Vinicius Jr y a voyagé en tant qu’ambassadeur de l’UNESCO en 2024. En plus de ne pas vouloir se positionner politiquement ni être associé à quelconque idéologie, les joueurs ne voulaient donc pas se mettre à dos les autorités marocaines. Ce qui est sûr, c’est qu’en Espagne, beaucoup ne vont pas les pardonner de si tôt…