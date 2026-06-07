EdF : Didier Deschamps explique sa vision pour l’attaque des Bleus

Pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps souhaite apporter un vent de fraîcheur et de liberté à son attaque pour bousculer les habitudes des Bleus. En s’appuyant sur des profils créatifs et ultra-polyvalents, le sélectionneur veut inciter ses joueurs à permuter constamment afin de rendre le jeu tricolore totalement imprévisible pour les défenses adverses. Face aux journalistes, le patron de l’équipe de France a détaillé sa vision tactique et a expliqué qu’il avait toutes les armes pour y parvenir malgré un temps restreint :

La suite après cette publicité

«Michael (Olise) a l’habitude de jouer à droite au Bayern, avec nous, il a été aussi très bon dans l’axe. Ce n’est pas figé. Ça amène des complications pour l’adversaire. Je ne veux pas qu’on soit trop lisible et que les joueurs ne restent que dans leur position. Michael a la possibilité de jouer aux deux postes, Rayan (Cherki) aussi, même s’il préfère être dans l’axe. Ousmane (Dembélé), ça dépend, il peut être dans l’axe. Quand il est au PSG, il part de l’axe et après il dézone un peu partout. Ça passe par de la répétition, même si on n’en a pas beaucoup. Il faut un peu de temps pour arriver à ajuster par rapport à ce qu’on fait pour gagner en efficacité. Il y a des options différentes aujourd’hui.»