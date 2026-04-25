L’ancien chef de Cristiano Ronaldo dévoile plusieurs secrets sur ses règles alimentaires

À 41 ans, Cristiano Ronaldo est encore en pleine forme. Proche des 1000 buts en carrière, l’attaquant d’Al-Nassr a toujours eu la réputation d’un homme droit, avec une discipline de vie extrêmement stricte. Obsédé par la préparation physique, le Portugais — qui jouera son dernier Mondial cet été — multiplie les méthodes de récupération comme la cryothérapie ou l’oxygénothérapie hyperbare afin d’être au plus haut niveau. Par ailleurs, son ancien chef, Giorgio Barone, est sorti du silence pour évoquer les habitudes alimentaires du quintuple ballon d’Or dans Covers. Et les anecdotes sont assez marrantes.

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« Son régime alimentaire est équilibré. Il mange un peu de tout, mais c’est toujours sain. Avocat, café et œufs sans sucre au petit-déjeuner, puis poulet, poisson et légumes au déjeuner, sans glucides classiques comme les pâtes ou le pain. Le soir, il opte pour des plats légers à base de viande ou de poisson accompagnés de légumes », a-t-il indiqué, avant de parler d’une boisson en particulier. « Pas de lait pour lui. Les humains sont les seuls animaux qui boivent le lait d’autres animaux. Nous sommes allaités par nos mères, comme les chiens, les loups, les vaches et les ânes. C’est normal. Après la petite enfance, ce n’est plus normal. C’est contre-nature ». Désormais, il n’y a plus d’excuses, mettez ce qu’il faut dans vos assiettes.