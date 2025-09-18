LdC : Carragher furieux contre l’arbitrage après la défaite de l’OM
Jamie Carragher est resté furieux après le penalty, controversé selon lui, accordé au Real Madrid dans les dernières minutes du match contre Marseille mardi soir, qui a permis aux Merengues de l’emporter. L’ancien défenseur de Liverpool a qualifié cette décision de l’une des pires qu’il ait jamais vues.Alors que Kylian Mbappé a transformé le tir au but à la 82e minute, scellant ainsi un retournement spectaculaire au Santiago Bernabéu, Carragher a dénoncé l’arbitre Irfan Peljto pour avoir sanctionné Facundo Medina d’une main dans la surface, alors que le défenseur argentin tentait de stopper Vinicius Jr. « Son bras est collé à son corps. Que pouvait-il faire ? C’est l’un des meilleurs gestes défensifs que j’aie vus, et ça finit en penalty. Incroyable », a-t-il tonné sur CBS.
Le coach de Marseille, Roberto De Zerbi, a partagé l’indignation de Carragher : « c’est un penalty honteux. Il n’y avait rien », a-t-il déclaré, estimant qu’aucune motivation n’était derrière son jugement, juste une erreur flagrante. Le match a été riche en rebondissements avec l’ouverture du score par Timothy Weah, le penalty de Mbappé avant la pause et l’expulsion de Dani Carvajal. Malgré tout, le Real Madrid a réussi à renverser la situation, laissant Marseille et ses observateurs, dont Carragher, particulièrement amers face à ce dénouement contesté.
