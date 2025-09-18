Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : Carragher furieux contre l’arbitrage après la défaite de l’OM

Par Allan Brevi
1 min.
carragher @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Jamie Carragher est resté furieux après le penalty, controversé selon lui, accordé au Real Madrid dans les dernières minutes du match contre Marseille mardi soir, qui a permis aux Merengues de l’emporter. L’ancien défenseur de Liverpool a qualifié cette décision de l’une des pires qu’il ait jamais vues.Alors que Kylian Mbappé a transformé le tir au but à la 82e minute, scellant ainsi un retournement spectaculaire au Santiago Bernabéu, Carragher a dénoncé l’arbitre Irfan Peljto pour avoir sanctionné Facundo Medina d’une main dans la surface, alors que le défenseur argentin tentait de stopper Vinicius Jr. « Son bras est collé à son corps. Que pouvait-il faire ? C’est l’un des meilleurs gestes défensifs que j’aie vus, et ça finit en penalty. Incroyable », a-t-il tonné sur CBS.

Le coach de Marseille, Roberto De Zerbi, a partagé l’indignation de Carragher : « c’est un penalty honteux. Il n’y avait rien », a-t-il déclaré, estimant qu’aucune motivation n’était derrière son jugement, juste une erreur flagrante. Le match a été riche en rebondissements avec l’ouverture du score par Timothy Weah, le penalty de Mbappé avant la pause et l’expulsion de Dani Carvajal. Malgré tout, le Real Madrid a réussi à renverser la situation, laissant Marseille et ses observateurs, dont Carragher, particulièrement amers face à ce dénouement contesté.

