Ligue des Champions : le PSG répond à l'Europe du football

«Tous contre le PSG». Ce mardi, Marca résume en quelques mots le sentiment général un peu partout en Europe alors que démarre l'édition 2021/22 de la Ligue des Champions : le Paris SG est l'équipe à abattre. Depuis Bruges, où le club de la capitale démarre sa campagne continentale ce mercredi, Mauricio Pochettino a répondu en conférence de presse. En toute décontraction. «Peut-être qu’il y a le sentiment que nous sommes l’équipe à battre vu les joueurs que nous avons», a expliqué le coach argentin avant de poursuivre.

«Ce devrait être Chelsea, qui a gagné le titre la saison passée, qui a bien recruté et qui a dépensé plus que nous cet été. Nous, nous ne sommes pas encore une équipe, nous sommes un club, qui a accueilli beaucoup de grands joueurs cet été, et nous devons devenir une équipe, comme l’a fait Chelsea la saison passée pour aller chercher la Champions League. C’est ce que nous devons faire pour gagner ce que nous voulons», a-t-il martelé. Son capitaine Marquinhos, quelques instants avant lui, avait évacué toute idée de pression.

L'avertissement de Marquinhos

«Non, il n'y a pas de pression supérieure. On connaît la pression toutes les saisons. Quand tu joues au PSG, ça vient avec. L’objectif est le même. Avec le groupe et les joueurs qu'on a, les gens vont vouloir se focaliser sur nous, regarder nos matches. Mais il n'y a pas de pression en plus. Il n'y a que du positif. (...) Il n'y a pas grand-chose qui change. C'est important d'avoir des joueurs comme ça, mais la pression n'est pas négative. Il y a des joueurs d'expérience et leur état d'esprit sera bon pour un match comme ça», a envoyé le défenseur central brésilien, réfutant le statut de favori.

«Bien sûr, on fait parties des meilleures équipes en Europe. Je laisse les gens parler. Je ne dirai pas ici que le PSG est la meilleure au monde et l'équipe à battre. Nous, on est là pour défendre notre position. On se battra sur le terrain comme si c'était le dernier jour de notre vie. Une fois sur le terrain , il n'y a pas de noms, de papiers ou de stars. Si tu ne fais pas les choses sur un terrain, tu ne peux pas gagner un match. Il faut bien jouer, car le foot ça ne se gagne pas avant le coup d'envoi», a-t-il conclu, pour faire redescendre tout le monde sur terre. On attend maintenant une deuxième réponse, demain, sur le terrain.