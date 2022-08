Adrien Rabiot contrarie les plans de la Juventus et du PSG pour Paredes

La suite après cette publicité

Le PSG est en train d'accélérer. En quelques jours, le club de la capitale est parvenu à trouver des accords pour faire partir tous ses indésirables. Il y a Thilo Kehrer en passe d'être céder à West Ham, Gana Gueye en route vers un retour à Everton, Ander Herrera, qui a accepté de revenir à l'Athletic moyennant une résiliation à l'amiable et Eric Junior Dina Ebimbe sur le chemin de l'Eintracht Francfort. Même Rafinha pourrait s'en aller.

En revanche, son départ n'était pas forcément prévu ni souhaité mais Keylor Navas est très courtisé par Naples, et devrait bel et bien rejoindre la Serie A. Leandro Paredes était lui aussi en passe de filer en Italie mais un gros caillou s'est glissé dans la chaussure de cette opération. Le départ de l'Argentin vers la Juventus était lié à une condition, qu'Adrien Rabiot s'en aille de la Vieille Dame à un an de la fin de son contrat.

Rabiot contrarie le deal autour de Paredes

L'affaire semblait bien lancée d'ailleurs puisque des négociations avaient abouti avec Manchester United pour un transfert du Français pour environ 17 M€. Seulement, hier soir, on a appris via la presse anglaise que le clan Rabiot a cassé cette dynamique. Non seulement le milieu de terrain gaucher hésite voyant les mauvais résultats des Red Devils mais en plus de cela, sa mère, qui gère également ses intérêts, a des exigences salariales « complètement folles ».

Dans cette situation, le deal autour de Paredes est à l'arrêt. Ou presque. Sky Sport Italia reconnaît qu'il sera difficile de reprendre les négociations mais le média n'exclut pas non plus que les Bianconeri décident de conclure l'affaire avec l'Argentin, malgré le contretemps Rabiot. Pour cela, il faudra que le PSG soit bel et bien d'accord sur les termes d'un prêt, ce qui semblait être le cas ces derniers jours. Tout n'est peut-être pas perdu.