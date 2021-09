Ligue 1 : le début de saison le plus prolifique depuis 39 ans !

Avec le retour des supporters des tribunes pour cette saison 2021/22, la Ligue 1 n'avait plus offert autant de spectacle et de buts en ce début d'exercice depuis un bon moment, avec notamment une deuxième journée à 34 buts. Une entame de saison que le championnat de France n'avait plus connu depuis quasiment 40 ans !

En effet, Opta nous informe qu'avec une moyenne de 2.90 buts par match inscrits cette saison, la Ligue 1 version 2021/22 signe sa meilleure moyenne après 6 journées d'un exercice depuis 1982/83, dont la moyenne avait culminé à 2.95 réalisations par rencontre. Une bonne nouvelle pour le football de l'Hexagone, avec la présence (Dall'Oglio, Galtier, Sampaoli...) et l'arrivée (Peter Bosz, Laurent Battles...) de plusieurs entraîneurs prônant « le beau jeu. »