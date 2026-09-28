Belgique - France : les notes du match

Vainqueur de la Turquie aux forceps à Izmit (1-0), l’équipe de France avait l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire consécutive ce soir en Belgique. L’objectif des hommes de Zinedine Zidane était simple : s’imposer à Bruxelles afin de prendre seuls les commandes du classement du groupe 1 de la Ligue A, devant les Diables Rouges. Pour ce faire, le nouveau patron des Bleus avait décidé de procéder à plusieurs changements. Outre l’absence forcée de Kylian Mbappé (hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche) pour les trois prochains matches, Zidane avait choisi de maintenir son 4-3-3, mais avec pas moins de neuf changements. Seuls Mike Maignan et Maxence Lacroix ont conservé leur place. Pour le reste, Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet et Andy Diouf, remplaçaient respectivement Jules Koundé, Dayot Upamecano et Adrien Truffert. Un cran au-dessus, Zidane misait sur un milieu de terrain inédit et composé de Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga et de Maghnes Akliouche. Enfin, Désiré Doué et Bradley Barcola épaulaient le petit nouveau Estéban Lepaul en attaque. Un onze de départ quasiment tout neuf qui synonyme de soir de grande première pour beaucoup des Bleus. Lepaul fêtait sa première titularisation, tandis qu’Andy Diouf, Lucas Da Cunha et Jérémy Jacquet fêtaient leur première sélection.

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Après un coup d’envoi retardé de quelques minutes pour un problème de chaussettes côté tricolore, les hommes de Mark van Bommel ont démarré la rencontre pied au plancher en pressant immédiatement les Bleus. Emmenés par un Mika Godts en pleine bourre, les Diables Rouges ont mis le feu à la défense française, sans toutefois se créer de réelles occasions de but. Un départ canon qui n’a duré que quelques minutes. Dans ce match très ouvert, la France a rapidement pris le contrôle du cuir, les Belges ne comptant que sur Godts pour mener des contres éclairs, pendant que Kevin De Bruyne s’agaçait sur pratiquement chaque action manquée. Côté tricolore, tous les regards étaient rivés sur les nouveaux. Très peu servi en première période, Estéban Lepaul n’a pas franchement eu l’opportunité de se mettre en valeur. Hormis une tentative déviée sur un centre de Barcola (5e) et une tentative trop axiale sur une offrande de Doué (17e), le Rennais a vite disparu des débats. Repositionné au poste de latéral gauche, Andy Diouf a assuré l’essentiel, pendant que Jérémy Jacquet et Pierre Kalulu étaient bien plus sollicités par le côté gauche belge. Et le défenseur de Liverpool a su répondre présent avec de nombreux retours défensifs. De quoi confirmer son bon début de saison avec les Reds.

Doué pas récompensé, Da Cunha déjà à l’aise

Avec lui, Lucas Da Cunha a été l’autre petit nouveau à faire bonne impression. Le milieu de Côme n’a jamais paru stressé par l’enjeu du match et s’est montré très précieux dans la récupération. Également précis dans son jeu de passe, il a sorti un ballon très dangereux après un centre de De Bruyne (18e). Pour le reste, la France s’en est souvent remise au talent de dribbleur de Désiré Doué pour créer le danger. Le joueur du PSG aurait d’ailleurs pu signer un but d’anthologie si son festival au cœur de la défense belge n’avait pas été contrarié par la barre transversale de Lammens (12e). Après une belle frappe enroulée (17e), Bradley Barcola pensait obtenir un penalty après une poussette dans le dos de Ngoy (20e). En vain. Il y a eu ensuite une triple occasion pour les joueurs de Zidane après un coup franc d’Akliouche repris par Lepaul puis Kalulu, mais Lammens s’interposait (27e). Au retour des vestiaires, Doué a confirmé qu’il était l’attaquant tricolore le plus en jambes ce soir. Inarrêtable dans ses dribbles, le Parisien a proposé à Lammens un atelier détente horizontale de choix. Si sa frappe enroulée est passée tout près du poteau (52e), Doué a vu le portier belge sortir le grand jeu à la 56e minute. Une tentative puissante repoussée que Lepaul a tenté de reprendre en se jetant, mais sans succès.

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La réussite a également fui Da Cunha, dont la frappe du gauche a heurté le poteau gauche de Lammens (53e). Techniquement au point, les Français ont imposé de longues séquences de possession de balle aux Belges qui n’ont eu que des miettes comme ce contre de Moreira conclu par une frappe non cadrée (62e). De quoi frustrer les Diables Rouges, à l’image de Tielemans auteur d’une vilaine faute sur l’un de ses bourreaux du soir, Da Cunha. Dominatrice, la France n’arrivait pas à être récompensée par ce but libérateur et elle aurait même pu se faire surprendre si Maignan n’avait pas pris le dessus face à Lukebakio (73e, 78e). À un quart d’heure du terme, Zidane a tenté de forcer la décision avec les entrées simultanées de Rayan Cherki et de Michael Olise. Un coaching payant même si les Belges qui ont mieux fini la rencontre. Sans une déviation de la tête de Lacroix sur un tir de De Ketelaere (80e), le joueur de l’Atalanta aurait d’ailleurs pu faire la différence. Mais une ultime chevauchée d’Olise en toute fin de match a permis aux Bleus de l’emporter in extremis (0-1, 88e). Une délivrance pour le joueur du Bayern Munich qui n’avait pas marqué sur ses 22 derniers tirs. Un résultat qui envoie les Bleus à la première place du classement du groupe 1 de la Ligue A, devant la Belgique et l’Italie qu’ils recevront vendredi prochain au Stade de France.

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L’homme du match : Doué (7,5) : le Parisien aura été le joueur français le plus différentiel. Du début à la fin du match, jusqu’au but d’Olise du moins, multipliant les situations chaudes devant. Après un joli slalom dans la défense, il catapultait par exemple le cuir sur la barre (12e). En début de deuxième période, pareil avec une roulette et un enroulé qui a frôlé le poteau (52e), parmi d’autres occasions où il a enrhumé des Belges. Dès qu’il a appuyé sur l’accélérateur, il a réussi à faire des différences, dribblant sans trop de soucis ses vis-à-vis dans des petits espaces, et distillant aussi des ballons intéressants à destination de ses partenaires. On peut éventuellement regretter qu’il ait été un peu intermittent, mais clairement, il a marqué des points aux yeux du staff de Zinédine Zidane ce soir.

Précision : les joueurs doivent disputer au moins 45 minutes pour être notés.

Belgique

- Lammens (5,5) : titulaire à Manchester United, le gardien belge savait qu’il allait être mis à contribution face à une attaque française inédite. Pourtant, son début de match a été plutôt tranquille jusqu’à la 16e minute, lorsqu’il a dû s’interposer sur une frappe rasante, mais trop molle, d’Esteban Lepaul. Très vigilant, il s’est ensuite imposé face à un coup franc malin de Maghnes Akliouche à la 26e minute, qui a bel et bien failli le tromper, avant de gagner son duel quelques instants plus tard face à Kalulu. Un premier acte sérieux pour le portier belge. Ensuite, il s’est encore bien détendu face à Doué (55e). Mais le portier n’a rien pu faire face à Olise à la 87e (0-1).

- Seys (3) : sur le côté gauche de la défense belge, le joueur de Bruges avait fort à faire avec Désiré Doué dans sa zone. Solide sur ses appuis, il ne s’est pas laissé éliminer sur un dribble de l’attaquant français, même s’il a finalement dû concéder un corner à la 23e minute. Mais quelques instants plus tard, la vitesse de Doué lui a posé beaucoup plus de problèmes : complètement dépassé par le Parisien, il a ensuite commis une grosse faute sur Camavinga et offert un coup franc dangereux aux Bleus à la 25e minute. Globalement, il a eu du mal à contenir Doué en première période. Et son calvaire a continué ensuite, comme à la 62e où il s’est fait enrhumer par le Français. Il a été remplacé par De Cuyper à la 68e. L’entrant a perdu son duel face à Olise sur l’ouverture du score (0-1, 87e).

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- Mechele (5) : préféré à De Winter pour entamer cette rencontre, le défenseur central de Bruges avait Esteban Lepaul dans sa zone. Peu sollicité dans le jeu jusqu’à la pause, il s’est surtout rendu utile sur les coups de pied arrêtés grâce à son grand gabarit. Il a néanmoins manqué de maîtrise à plusieurs reprises, notamment avec une faute évitable sur Eduardo Camavinga à la 44e minute, qui a permis aux Français d’installer une longue phase de possession. Une première période plutôt discrète, mais pas irréprochable. Il a eu du mal à suivre Ousmane Dembélé en fin de match, mais a globalement été solide ce soir.

- Ngoy (5,5) : aligné dans l’axe droit de la défense belge, le défenseur central du LOSC a frôlé la catastrophe à la 20e minute. Dans un duel avec Barcola, il a semblé commettre une faute pouvant offrir un penalty à l’équipe de France, mais l’arbitre n’a pas bronché. Il s’est ensuite montré plus inspiré offensivement à la 30e minute, en se jouant de la défense française pour adresser un centre très puissant devant le but de Maignan. Malheureusement pour la Belgique, personne n’était là pour reprendre ce ballon pourtant envoyé dans une bonne zone. Face à un Esteban Lepaul inexistant au fil du match, le Lillois n’a rien eu à faire.

- Castagne (3,5) : sur le côté droit de la défense belge, l’expérimenté défenseur avait la lourde tâche de contenir un Bradley Barcola particulièrement remuant. L’ancien Parisien a multiplié les appels dans son dos dès les premières minutes, obligeant Castagne à rester constamment vigilant. Il n’a toutefois pas été uniquement mis en difficulté dans les duels : à la 21e minute, il a complètement manqué son contrôle sur un jeu long, permettant aux Bleus de récupérer un six mètres. Castagne a manqué son centre au retour des vestiaires, capté facilement par Maignan (49e). Il a subi tout au long de la rencontre.

- Tielemans (4,5) : un match moyen. Capitaine de cette sélection belge, Youri Tielemans occupait une place centrale dans l’entrejeu malgré un début de saison compliqué avec Manchester United. Aligné au milieu et choisi par son sélectionneur pour guider cette équipe, il a surtout dû composer avec une première période où les Français ont régulièrement mis de l’intensité dans le cœur du jeu. Il a livré une première mi-temps assez discrète. Il a, lui aussi, écopé d’un carton jaune à la 66e après une grosse faute sur Da Cunha. Il a complètement manqué son tir lointain à la 73e.

- Lavia (5) : méconnaissable dans le bon sens du terme depuis le début de saison avec Chelsea, le rugueux milieu de terrain belge avait un duel particulièrement intéressant à livrer face à Eduardo Camavinga. Les deux hommes se sont continuellement retrouvés dans la même zone au cours de cette première période. Une bataille importante dans l’entrejeu, même si Lavia n’a pas véritablement réussi à faire basculer le rapport de force à son avantage en première mi-temps. Dans la seconde partie de la rencontre, le Belge a laissé le Madrilène prendre le dessus et remporter la plupart de ses duels, avec une position très basse sur le terrain. Il a été remplacé par Raskin à la 85e.

- De Bruyne (5) : alors que sa carrière est clairement dans une nouvelle phase depuis son départ de Manchester City, Kevin De Bruyne a récemment assuré qu’il n’était pas près de prendre sa retraite internationale. Toujours présent dans l’entrejeu belge, le milieu emblématique des Diables Rouges s’est montré entreprenant offensivement. À la 24e minute, il a tenté un lob lointain et particulièrement malin du pied gauche, qui a bel et bien failli tromper Mike Maignan. Il a ensuite tiré un coup franc à la 29e minute, sans trouver preneur. Surtout, il a été tout proche d’ouvrir le score à la 37e minute. Il a écopé d’un carton jaune logique après une grosse faute en retard sur Kalulu (56e). De Bruyne a été remplacé par Vanaken à la 63e.

- Godts (6) : buteur contre l’Italie, le nouveau Parisien s’est retrouvé opposé à Pierre Kalulu sur son côté gauche. Très entreprenant dans le premier quart d’heure, il a multiplié les montées balle au pied en cherchant régulièrement à repiquer sur son pied droit. Il a obtenu un coup franc intéressant à la 29e minute après un tacle illicite de Camavinga. Puis, après une récupération haute, il a tenté sa chance de loin à la 35e minute, mais son enroulé du pied droit n’a pas trouvé le cadre. Une première période pleine d’activité, qui contraste avec la seconde. Toutefois, l’ancien de l’Ajax n’a plus vraiment réussi à peser sur la rencontre en seconde période, bien contenu par Kalulu. Un match vraiment prometteur dans l’ensemble.

- D.Moreira (5,5) : auteur d’un début de saison plutôt intéressant avec l’AC Milan depuis son départ de Strasbourg, Moreira a confirmé ses qualités techniques dès la 16e minute avec un joli une-deux avec De Ketelaere. Propre dans l’utilisation du ballon, il s’est également montré très actif sur le plan défensif. À la 41e minute, il a toutefois stoppé illicitement Kalulu et écopé logiquement du premier carton jaune de la rencontre. Une copie sérieuse dans l’ensemble. Ensuite, il a préféré y aller seul malgré l’appel de De Bruyne, en tirant de loin, sans cadrer (63e). Il a été remplacé par Lukebakio à la 64e. L’entrant a buté sur Maignan à la 72e, puis à la 77e.

- De Ketelaere (5) : préféré à Openda et Lukaku pour occuper la pointe de l’attaque belge, l’ancien meneur de jeu de l’AC Milan a régulièrement cherché à se faufiler entre Jacquet et Lacroix sur les centres de Godts. Mais face à lui, Mike Maignan s’est montré impérial en début de match. De Ketelaere a ensuite réalisé un excellent travail à la 37e minute, réussissant à conserver le ballon malgré le duel avec Lacroix avant de servir De Bruyne sur un plateau. Toutefois, le milieu belge n’a pas réussi à cadrer. Bien lancé en profondeur, il s’est fait devancer par Mike Maignan (54e). Malgré une première période solide, il a disparu au fil de la rencontre, à l’image de la Belgique. Il a été remplacé par Fernandez-Pardo à la 85e.

France

- Maignan (6) : un match assez difficile à noter pour le portier de l’AC Milan, puisqu’il a eu assez peu à intervenir. Mais on le sait, les bons gardiens répondent présent les rares fois où ils sont sollicités… Et c’est ce qu’il a fait avec un arrêt sur Lukebakio (72e) pour empêcher le 1-0 belge. Il a aussi su lire le jeu à merveille, quittant sa surface à plusieurs reprises pour couper des offensives belges ou relancer le jeu. Costaud.

- Kalulu (5,5) : le latéral droit aura rempli son rôle, sans briller, sans faire tâche. Il avait commencé fort, se montrant déterminé à prêter main forte à ses attaquants, avec un bon centre en retrait pour Lepaul (4e) par exemple. Globalement, il a su servir de point d’appui aux milieux sur son côté, ce qui a été assez utile sur les séquences de domination tricolore. En revanche, sur le plan défensif, la première période aura été assez compliquée pour lui, face à un Mika Godts plutôt inspiré, et il a pris le feu à quelques reprises, même s’il a su se ressaisir en deuxième période.

- Jacquet (7) : le jeune défenseur central des Reds faisait ses débuts dans la charnière française ce soir. Le Bondynois n’a clairement pas tremblé et a rendu une copie plus que sérieuse. Impérial dans la surface, il n’a rien laissé passer. Il n’a commis aucune erreur, et a dégagé une sérénité assez impressionnante compte tenu de son expérience inexistante sous le maillot tricolore. On l’a vu très solide dans les duels, n’hésitant pas à se frotter à De Ketelaere et à mettre le corps, le tout sans faire de fautes ni d’erreurs. Une des bonnes nouvelles de la soirée pour les Bleus.

- Lacroix (6,5) : le défenseur central de Chelsea a formé un duo très complémentaire avec son partenaire du soir. Quelques petites hésitations en première période, mais une prestation assez bonne dans l’ensemble. Si Jacquet a été bon dans les duels, Lacroix a surtout brillé dans la lecture et l’anticipation du jeu, étant bien positionné pour couper des actions belges. On l’a aussi vu prendre confiance avec le ballon au fur et à mesure que la rencontre avançait, n’hésitant pas à se positionner bien au-dessus de la ligne médiane quand les Bleus avaient le ballon.

- Diouf (6) : pour sa grande première avec les Bleus, le joueur de l’Inter a été au niveau. On a vu que dès qu’il avait un peu d’espace devant lui, il a cherché à se projeter très vite, et le ballon est son ami. On a cependant senti un certain manque d’automatismes avec les joueurs qui l’entouraient, Barcola et Camavinga notamment, ce qui l’a parfois un peu limité dans ses montées vers l’avant, et on a donc vu peu de dédoublement ou de une-deux. Défensivement, il a plutôt répondu présent malgré quelques approximations au niveau du positionnement en première période. Avec un peu plus de rodage avec ses coéquipiers, Diouf sera une option plus qu’intéressante pour Zinédine Zidane.

- Da Cunha (6,5) : lui aussi débutait avec le maillot tricolore ce soir. Et on sentait qu’il voulait se montrer, demandant beaucoup le ballon devant la défense, aidant sa charnière centrale dès qu’ils avaient le cuir entre les pieds. Le joueur de Côme aura été très propre (83 passes réussies sur 89), allant chercher le ballon relativement bas sur le terrain pour l’emmener en direction des joueurs de couloir ou de joueurs un peu plus avancés. Une bonne première impression, et un profil dont la France a besoin. Le petit poulain de Cesc Fabregas a même touché le poteau sur une tentative lointaine (53e). En revanche, on sent aussi qu’il a souvent joué la sécurité, ne prenant pas trop de risques, et il a parfois été un peu pris à défaut défensivement, laissant des espaces dans son dos. Zidane l’a sorti pour faire entrer Koné à la 90e.

- Camavinga (6) : joueur le plus capé des Bleus ce soir au coup d’envoi, le Madrilène avait des choses à prouver, lui dont la situation en club est compliquée. On l’a senti un peu timide, ou en tout cas peu influent sur la première période, où il a certes joué assez propre, mais sans vraiment contribuer à vraiment faire avancer le jeu. Le joueur formé au Stade Rennais a cependant été bien plus inspiré en deuxième période, où il a joué un peu plus libéré et moins cantonné à ce côté gauche. Le Merengue a notamment distribué plusieurs passes qui ont brisé des lignes, prenant des initiatives avec le ballon. Il faut tout de même signaler une erreur qui aurait coûté très cher si Maignan n’avait pas été décisif (72e).

- Akliouche (5) : une des nouveautés du soir dans le onze de Zinédine Zidane. Le joueur arrivé à Paris cet été a surtout joué dans le demi-couloir droit, et a fait étalage de sa qualité technique. Très propre dans ses contrôles, il surgissait constamment entre les lignes pour proposer des solutions et essayer de dynamiter un peu l’entrejeu tricolore. Incisif et tourné vers le but adverse, il a cependant souvent pêché dans le dernier geste. Des ballons perdus, des dribbles ratés ou des transmissions mal assurées, qui le font passer d’un potentiel très bon match à un match plutôt moyen, sans vraie saveur. Remplacé par Cherki à la 77e, confirmant que Zizou voit le Cityzen comme un joueur à utiliser un peu plus bas sur le terrain qu’en club.

- Doué (7,5) : voir ci-dessus.

- Lepaul (4) : l’attaquant rennais avait une belle opportunité pour se montrer ce soir, lui qui avait dû se contenter de quelques minutes en Turquie. Il a eu quelques situations en début de match, comme cette frappe manquée dans la surface (4e), ou un tir trop axial sur un bon centre de Doué (17e). Puis, il a été assez peu servi par ses coéquipiers, étant un peu esseulé et perdu entre les deux défenseurs centraux. De façon générale, on l’a senti assez peu à l’aise dans le jeu, et avec des limitations techniques que ses coéquipiers comme Doué ou Barcola n’ont pas. Remplacé par Ousmane Dembélé à la 68e minute. Le Parisien a cependant été assez peu en vue sur la grosse vingtaine de minutes passées sur la pelouse.

- Barcola (5) : sur le côté gauche de l’attaque tricolore, on l’a vu cavaler à de nombreuses reprises, et sa vitesse lui a permis de faire quelques différences face aux défenseurs belges, bien plus lents que lui. De bons appels, de la verticalité et des rushs intéressants en première période, mais il a globalement été assez brouillon dans le dernier geste, notamment sur ses passes et ses centres dans les derniers mètres. Il a accusé le coup sur le plan physique en deuxième période, ce qui explique aussi ses imprécisions, et Michael Olise a pris sa place à la 77e. Le Bavarois a inscrit le but de la victoire, plaçant le ballon dans le petit filet après une jolie action individuelle.