Le club de James Rodríguez donne de ses nouvelles après son hospitalisation

Le club de Minnesota a donné des nouvelles rassurantes concernant James Rodríguez, hospitalisé après le match amical entre la Colombie et l’équipe de France. Dans un communiqué officiel, la franchise américaine explique que le milieu offensif a souffert d’une déshydratation sévère survenue lors et après la rencontre du 29 mars. « Il a commencé à ressentir des symptômes de déshydratation qui se sont aggravés dans les heures suivantes », précise le club, avant d’ajouter qu’il a été admis à l’hôpital le 31 mars pour un suivi médical et une thérapie par perfusion.

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Depuis, l’ancien joueur du Real Madrid est sorti de l’hôpital et poursuit sa récupération à domicile sous surveillance médicale. Le club indique également qu’il a repris une activité encadrée le 6 avril et que son retour à l’entraînement collectif se fera progressivement, « guidé entièrement par son évolution clinique ». Minnesota a par ailleurs tenu à couper court aux rumeurs, affirmant qu’« il n’y a aucune preuve clinique ou biologique de rhabdomyolyse », tout en appelant à mettre fin aux spéculations autour de l’état de santé du joueur.