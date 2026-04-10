Liga : le Real Madrid dit presque adieu au titre après son nul contre Girona

Retour de la Liga ce vendredi avec un match entre le Real Madrid et Girona. Après sa défaite dans la semaine en Ligue des champions face au Bayern Munich, la formation d’Alvaro Arbeloa devait se focaliser sur le championnat et s’imposer impérativement face à l’actuel 12e de Liga. En cas de nouvelle contre-performance, les Madrilènes pouvaient voir le Barça s’envoler quasi définitivement en tête en prenant 9 points d’avance à 7 journées de la fin. Pour l’occasion, au Bernabeu, Arbeloa décidait de faire tourner un peu le onze, se passant notamment de Tchouameni, suspendu pour le retour face au Bayern.

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Devant, Mbappé était évidemment titulaire tout comme Vinicius Jr et Brahim Diaz, alors que Camavinga composait le milieu de terrain aux côtés de Camavinga notamment. Et à l’image du match face au Bayern, le Real Madrid, s’il était mobile offensivement, se découvrait bien trop facilement derrière, et c’est Girona qui se procurait la première grosse occasion. Sur le couloir gauche, l’ancien Marseillais Azzedine Ounahi fixait la défense et décochait une frappe dangereuse qui obligeait Lunin à la parade. Les Merengues répondaient par l’intermédiaire de Bellingham puis Valverde pour obliger Gazzaniga. Le portier italien repoussait également une occasion franche de Vinicius Jr et était aussi sauvé par la maladresse du Brésilien dans la foulée.

Le Real Madrid se plombe encore

0-0 à la pause. Heureusement, le Real Madrid trouvait la faille au retour des vestiaires grâce à Valverde, son 7e but sur les 7 derniers matches. Ou plutôt grâce à Gazzaniga qui était l’auteur d’une grossière faute de main (51e). On pensait alors le Real Madrid délivré dans ce match et capable de conserver son avance. Mais c’était sans compter sur le talent de Thomas Lemar du côté de Girona. L’international français égalisait dans la foulée d’une frappe sèche depuis l’extérieur de la surface (62e). Un but qui mettait le Real Madrid dos au mur, encore une fois.

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Il fallait donc impérativement réagir pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Le Français justement était plutôt discret dans cette rencontre, incapable de faire la différence, tout comme Vinicius Jr, encore décevant ce soir. Le danger venait principalement de Brahim Diaz qui était l’un des seuls à tenter. Pour pousser jusqu’au bout, Arbeloa faisait rentrer Gonzalo Garcia en pointe et plaçait donc Mbappé à droite. À ce poste, l’international français a plus fait en 10 minutes qu’en 80 minutes en pointe. L’ancien du PSG profitait de sa pointe de vitesse pour déstabiliser la défense à chaque prise de balle. Et il aurait même pu obtenir un penalty en fin de match. Malheureusement pour le Real, cela n’a pas été le cas et le score n’a plus bougé. Le Real Madrid, accroché, est quasiment largué en championnat et devra impérativement renverser le Bayern Munich pour ne pas se condamner à une saison blanche quasi inévitable.