Le PSG a tenté une offre de 120 M€ et 2 joueurs pour une recrue star

Le Paris Saint-Germain a du boulot. Ce vendredi, Luis Enrique et ses troupes vont s’envoler pour Budapest, lieu de la finale 2025-26 de l’UEFA Champions League. Cet après-midi à 15h30, le coach asturien se présentera face à la presse accompagné de deux joueurs. L’un d’eux sera certainement le capitaine Marquinhos. Ensuite, les Franciliens participeront à un dernier entraînement à la Puskas Arena qu’ils retrouveront samedi après-midi. En parallèle de la rencontre face à Arsenal (samedi à 18 heures), qui occupe l’esprit des dirigeants, le club francilien n’en oublie pas le marché des transferts. Ce n’est pas un secret, puisque Diego Simeone a vendu la mèche, Paris fait partie des clubs intéressés par Julian Alvarez avec Arsenal et le FC Barcelone.

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Julian Alvarez affole le marché

Les Culés ont d’ailleurs décidé de passer la deuxième sur ce dossier. Hier, TyC Sports a révélé que les Blaugranas ont formulé une proposition de 70 M€ avec Ferran Torres inclus dans le package. Une information confirmée par d’autres médias ibériques, dont El Desmarque qui a annoncé plus tard dans la journée que le Barça va offrir 100 M€ pour l’Araignée. Mais l’écurie catalane souhaiterait inclure des bonus pour se rapprocher des 150 M€ demandés par l’Atlético de Madrid. Un club qui n’est pas décidé à vendre son joueur aux pensionnaires du Camp Nou. Hier soir, un membre du club madrilène a assuré à AS :«Julián Alvarez n’est pas à vendre. Nous en avons assez de mois et de mois de mensonges, de demi-vérités ou d’histoires complètement inventées, comme les allégations concernant l’achat de maisons à Barcelone.»

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Puis, il a ajouté : « c’est l’attitude d’un petit club. Le club n’a reçu aucune offre pour le joueur, et il n’y a eu aucune réunion.» Pourtant, la presse espagnole assure que le clan Alvarez s’est réuni avec les dirigeants barcelonais mercredi soir. Ce qui est sûr, c’est que les Colchoneros ne privilégient pas le Barça en cas de vente de son attaquant. Ce vendredi, la Cadena SER révèle que l’Atlético ne compte pas faciliter le départ de son joueur. «L’Atlético ne veut pas le laisser partir, surtout pas chez un rival direct. Le club préférerait qu’il aille dans une équipe hors d’Espagne pour obtenir un meilleur prix.» Le PSG saura-t-il en profiter ?

L’Atlético dit non

Dans la nuit, El Chiringuito a révélé que les champions d’Europe ont même déjà formulé une proposition pour l’Argentin il y a quelque temps. Ainsi, cette offre s’élève à 120 M€ + 2 joueurs (sans doute Gonçalo Ramos et Kang-in Lee). Elle a été faite avant la finale de la Coupe du Roi, il y a près d’un mois, assure le média espagnol, qui ajoute que les pensionnaires du Parc des Princes ont offert un salaire équivalent à celui d’Ousmane Dembélé, soit environ 1,5 M€ par mois. Ce qui peut paraître surprenant quand on sait que le PSG a réduit ses dépenses salariales ces dernières années. Une proposition que l’Atlético a cependant repoussé. Mais El Chiringuito affirme que Paris est prêt à faire quelques folies pour Julian Alvarez, la priorité offensive de Lucho. Dans le même temps, la Cadena SER précise que l’Atlético de Madrid a aussi fait son offre au clan argentin.

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🚨🚨 EXCLUSIVA @inakivdl 🚨🚨



💰"El PSG ofreció 120 MILLONES y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa".



🤝 "Le ofrecen al argentino el mismo sueldo que a Dembélé: 22 millones netos". pic.twitter.com/CXXexiBeAF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2026

« Julián a reçu une offre de prolongation de contrat, lui permettant non seulement de prolonger son contrat actuel, mais surtout d’augmenter son salaire net à plus de 10 millions d’euros. Aucun joueur ne gagne actuellement autant, et ce plafond avait été fixé pour empêcher quiconque de percevoir un salaire supérieur. Cependant, l’Atlético est prêt à le dépasser pour Julián. Pour l’instant, le joueur n’a pas répondu à cette proposition, ce qui indique à l’Atlético que Julián souhaite quitter le club et que sa destination privilégiée est le FC Barcelone.» Le feuilleton Julian Alvarez continue donc de l’autre côté des Pyrénées mais aussi en France, où le PSG serait prêt à tout pour le recruter.