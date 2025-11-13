EdF : la fierté de Didier Deschamps après la qualification

Présent au micro de TF1 après la victoire (4-0) des Bleus face à l’Ukraine, Didier Deschamps s’est réjouit de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. «Il faut toujours apprécier les bons moments, je peux comprendre que ce soit logique et naturel que l’équipe de France se qualifie mais on devait se qualifier en octobre en écoutant certaines personnes mais c’est impossible dans un groupe de 4. Le groupe a bien répondu ce soir face à un bloc bas, dense et dans un contexte lourd. J’apprécie même si ce n’est pas la première, je suis heureux aussi pour le staff car l’équipe de France doit être présente dans chaque grande compétition», a tout d’abord lancé le technicien de 57 ans.

Relancé sur la physionomie de cette rencontre face aux Ukrainiens, le sélectionneur des Bleus a ensuite justifié cette équipe de France aux deux visages. «Il fallait insister, mettre plus de vitesse, de dynamisme. On a eu une possession totale mais peu d’occasions en première période. Après on a un adversaire qui vient, qui est sur 25 mètres et encore donc c’est difficile. Les entrées d’Akliouche et d’Ekitike ont fait beaucoup de bien. On était un peu timides en première période, on ne mettait pas assez de vitesse, on avait le contrôle mais eux ils ne bougeaient pas, on manquait de combinaisons, on avait trop de décrochages. Je ne m’énerve pas mais je leur ai dit les choses pour forcer le verrou. Après il y a eu plus d’espaces, la fatigue, donc c’est une multitude de facteurs mais c’est comme ça, on en a joué beaucoup des (matchs, ndlr) comme ça». Une chose est sûre, les Bleus se rendront en Amérique l’été prochain.