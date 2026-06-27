Coupe du Monde 2026 : l’Uruguay éliminée après sa défaite contre l’Espagne, exploit historique du Cap-Vert qualifié !

L’Espagne a assuré l’essentiel. Déjà qualifiée avant cette troisième journée, la Roja devait éviter le piège tendu par l’Uruguay, condamné à l’exploit pour espérer rallier les seizièmes de finale. Les hommes de Luis de la Fuente se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but d’Alex Baena juste avant la pause (42e), profitant d’une énorme erreur de Fernando Muslera. Le gardien uruguayen a laissé échapper une frappe en pivot pourtant largement à sa portée, offrant un avantage décisif aux Espagnols. Invaincue avec deux victoires et un match nul, l’Espagne termine en tête d’un groupe H très abordable et s’offre un tableau favorable pour la phase à élimination directe.

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Pour l’Uruguay, en revanche, le cauchemar continue. Déjà éliminée dès la phase de groupes au Qatar en 2022, la Celeste quitte une nouvelle fois prématurément la Coupe du monde malgré une poule largement à sa portée avec l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Espagne. Incapables de renverser la situation après le but encaissé, les Uruguayens ont terminé la rencontre en larmes, inconsolables au coup de sifflet final. Une nouvelle désillusion majeure pour les doubles champions du monde (1930, 1950), qui passent totalement à côté de leur Mondial. Marcelo Bielsa, qui aura voulu mourir avec ses idées jusqu’au bout, n’aura pas réussi son défi.

Le Cap-Vert dans l’histoire !

Le Cap-Vert continue d’écrire la plus belle page de son histoire. Véritable sensation de cette phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la sélection de Bubista a décroché une qualification historique pour les seizièmes de finale après son match nul face à l’Arabie saoudite (0-0). Dans un groupe H qui paraissait mission impossible, les Requins Bleus terminent à une superbe deuxième place avec trois points et poursuivent leur aventure. Ils retrouveront désormais un immense défi avec un duel face à l’Argentine de Lionel Messi, dans une semaine à Miami.

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Comme lors de ses deux premières sorties contre l’Espagne (0-0) et l’Uruguay (2-2), le Cap-Vert a tenu grâce à sa solidité défensive et son explosivité. Dominés par les Saoudiens durant une bonne partie de la rencontre, les Cap-Verdiens ont progressivement pris confiance après la pause, profitant également des changements effectués par Bubista pour équilibrer les débats. Un match sans but mais riche en émotions, qui permet au Cap-Vert de poursuivre son incroyable rêve mondial.