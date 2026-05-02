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Ligue 1

OM : Igor Paixao ne veut pas lâcher

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Igor Paixao (Olympique de Marseille) contre le Sporting CP @Maxppp
Nantes 3-0 Marseille

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a totalement craqué sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Battus à plates coutures en encaissant trois buts au retour des vestiaires face aux Canaris, les Olympiens ont concédé leur quatrième défaite lors des six derniers matches de Ligue 1. Une nouvelle déroute qui pourrait sonner le glas des derniers espoirs de Ligue des Champions des Phocéens.

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En cas de victoire de l’OL et du LOSC ce week-end, l’OM n’ira pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Entré en jeu, Igor Paixao continue de croire à une fin de saison heureuse : «cela a été vraiment un match difficile, on a subi beaucoup d’occasions, après on doit quand même faire un meilleur match. C’est triste, mais on doit y croire jusqu’au bout, il faut tout donner et se battre pour penser à la suite.»

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