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Martin James signe à Cologne

Par Maxime Barbaud
1 min.
Martin James @Maxppp

On le savait déjà, Martin James a quitté le PSG à la fin de son contrat le 30 juin dernier. Le gardien était pressenti pour filer du côté de Cologne. L’information est désormais confirmée par le club allemand depuis ce matin. Le joueur de 18 ans a signé jusqu’en 2029.

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«Rejoindre le FC Cologne est une formidable opportunité pour moi. J’ai beaucoup entendu parler du club, et notamment de la ferveur incroyable de ses supporters. Ils sont toujours au soutien de l’équipe», a réagi le jeune portier. Il devrait être le 3e gardien dans la hiérarchie cette saison.

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