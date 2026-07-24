Martin James signe à Cologne

On le savait déjà, Martin James a quitté le PSG à la fin de son contrat le 30 juin dernier. Le gardien était pressenti pour filer du côté de Cologne. L’information est désormais confirmée par le club allemand depuis ce matin. Le joueur de 18 ans a signé jusqu’en 2029.

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A knew keeper joins the squad 🔥



Der 1. FC Köln hat Torhüter Martin James verpflichtet. Der 18-jährige Franzose kommt von Paris Saint Germain zum FC und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2029.



ℹ️ Alle Infos über den Neuzugang: https://t.co/gvSpccl62l

_#effzeh pic.twitter.com/QHFFAxRtPs — 1. FC Köln (@fckoeln) July 24, 2026

«Rejoindre le FC Cologne est une formidable opportunité pour moi. J’ai beaucoup entendu parler du club, et notamment de la ferveur incroyable de ses supporters. Ils sont toujours au soutien de l’équipe», a réagi le jeune portier. Il devrait être le 3e gardien dans la hiérarchie cette saison.