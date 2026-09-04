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Ligue 1

PSG : Luis Enrique s’explique sur la mise à l’écart de Lucas Digne

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lucas Digne @Maxppp
PSG 1-2 Monaco

C’est une absence qui n’est pas passée inaperçue ce vendredi. Malgré la suspension de Nuno Mendes, Lucas Digne ne figurait pas dans le groupe de Luis Enrique pour affronter Monaco. Un choix qui surprend d’autant plus que l’international français n’était pas blessé. Très vite, les informations d’un choix de l’entraîneur ont fuité. Le technicien espagnol aurait estimé que Lucas Digne acceptait trop son statut de doublure notamment.

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Présent en conférence de presse après la défaite face à Monaco, Luis Enrique est revenu sur l’absence du Français. «Ce sera une tendance cette saison avec différents joueurs. Trois joueurs devront être dehors (du groupe) à chaque match. Il n’y a pas de sujet. Lucas, je le connais très bien, il n’y a rien de spécial», a-t-il lancé.

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